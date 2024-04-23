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Новости

23 апреля, 11:15

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Эксперты флагманского центра Филатовской больницы рассказали о новом стандарте медпомощи

Эксперты флагманского центра Филатовской больницы рассказали о новом стандарте медпомощи

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Новый стандарт работы уже внедрен во флагманские медицинские центры Москвы. Всего в столице их четыре, в частности, это флагманский центр больницы имени Филатова.

В новых стандарт оказания медицинской помощи входят единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм в командной работе, оснащение современным оборудованием, максимальное внимание к пациенту, передовые цифровые решения и другое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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