08 ноября, 10:51Общество
Врач назвал опасное для здоровья количество соли
Фото: depositphotos/miskolin
Употребление более пяти граммов соли в день может нанести вред здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Не стоит превышать норму в пять граммов соли в день, потому что после этой цифры человек уже будет ощущать негативное действие натрия", – предупредил эксперт.
Употребление большого количества соли особенно опасно для гипертоников. "Из-за избытка натрия может повыситься артериальное давление. В результате увеличится риск серьезных осложнений вплоть до инфаркта", – заключил Арзамасцев.
Ранее были названы наиболее опасные приправы для возрастной категории граждан. В частности, речь идет о черном или красном перце. При употреблении большого их количества у пожилых людей могут появиться воспалительные заболевания желудка или обостриться уже имеющиеся. Кроме того, опасность представляет и соль.
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