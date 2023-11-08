Врач назвал опасное для здоровья количество соли

Фото: depositphotos/miskolin

Употребление более пяти граммов соли в день может нанести вред здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Не стоит превышать норму в пять граммов соли в день, потому что после этой цифры человек уже будет ощущать негативное действие натрия", – предупредил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог При избыточном потреблении соли даже у здорового человека могут появиться отеки. Он будет не очень хорошо себя чувствовать из-за резкого изменения объема циркулирующей крови. В том числе и потому, что соль будет задерживать воду.

Употребление большого количества соли особенно опасно для гипертоников. "Из-за избытка натрия может повыситься артериальное давление. В результате увеличится риск серьезных осложнений вплоть до инфаркта", – заключил Арзамасцев.

Ранее были названы наиболее опасные приправы для возрастной категории граждан. В частности, речь идет о черном или красном перце. При употреблении большого их количества у пожилых людей могут появиться воспалительные заболевания желудка или обостриться уже имеющиеся. Кроме того, опасность представляет и соль.

