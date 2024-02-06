Задержанные из-за схода селя поезда в Сочи вводятся в график

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Поезда, которые были задержаны на 4 часа и более из-за схода селя на участке Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае, вводятся в привычный график движения. Об этом сказано в телеграм-канале РЖД.

"В настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов", – уточнили в компании.

По информации пресс-службы, из 50 задержанных составов до конечных точек маршрутов доставили уже более 15 тысяч пассажиров.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров. К устранению последствий привлекли спецтехнику и больше сотни железнодорожников.

Позже движение поездов в Сочи возобновили. Как уточнили в администрации Горячего Ключа, составы № 117 Самара – Адлер и № 341 Нижневартовск – Адлер отправились со станции.



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