Инвесторы сохранили высокий интерес к строительству и покупке объектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число коммерческих объектов Москвы, находящихся в стадии проектирования и строительства, за год выросло более чем в полтора раза. Это говорит о росте деловой активности в городе, заявила заммэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она рассказала, что на 1 апреля этого года в стадии проектирования и строительства в столице находились 402 коммерческих объекта, что на 57% больше, чем годом ранее. Общая стоимость текущих проектов – 2,2 триллиона рублей, где около 60% из этой суммы – это инвестиции в строительство многофункциональных комплексов и бизнес-центров, объяснила Багреева.

По итогам первого квартала этого года бизнес вложил в покупку коммерческой недвижимости 60 миллиардов рублей – на 13% меньше показателей января – марта 2023 года. Также объем сделок с готовыми объектами снизился после высокого спроса в прошлом году из-за распродажи зарубежными компаниями активов высокого качества. Вложения в покупку коммерческих объектов по итогам первого квартала 2024 года оказались в 3,5 раза выше, чем в среднем за такие же периоды 2021–2022 годов.

Отмечается, что большим спросом в Москве пользуется торговая недвижимость. Так, доля вакантных площадей в ТЦ на конец марта составляла 9,2%, что на 6,2 процентного пункта меньше, чем в таком же месяце 2023-го. Растет и объем предложения: за первый квартал этого года введено 86,2 тысячи квадратных метров помещений торгово-бытового значения – в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Заммэра указала, что в городе почти заполнены все пространства, которые раньше занимали ушедшие с рынка иностранные компании. На конец первого квартала 2024 года только 0,2% таких площадей вакантны. Также в столицу пришли девять новых зарубежных ретейлеров, добавила Багреева и уточнила, что, по оценкам аналитиков, уровень вакантности в сегменте торговой недвижимости продолжит снижаться и к концу года может составить 7,3%.

В свою очередь, руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что благодаря активному строительству нежилой недвижимости в ТиНАО удалось втрое увеличить число рабочих мест. По его словам, за 12 лет в ТиНАО ввели около шести миллионов "квадратов" нежилой недвижимости.

Еще один востребованный сегмент коммерческой недвижимости – складские помещения. Уровень вакантности в первом квартале этого года составит 0,5%. Всего в Москве с января по март 2024 года построено 1,3 тысячи "квадратов", что не закрывает высокий спрос со стороны бизнеса.

Багреева пояснила, что востребованность складов связана с активным развитием онлайн-продаж, логистики и дистрибуции. По итогам этого года консультанты рынка прогнозируют высокий уровень спроса – около 2,8 миллиона "квадратов", что лишь на 12% уступит рекордному показателю 2023 года, но на треть превзойдет среднее значение последних пяти лет, сказала она.

Ранее сообщалось, что участок площадью 1,4 гектара в районе Москворечье-Сабурово реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там планируется возвести современные производства и общественно-деловые объекты. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 4,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 249 миллионов рублей, указал заммэра по вопросам строительства Владимир Ефимов.

