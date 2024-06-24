Участок в районе Москворечье-Сабурово реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок, расположенный рядом с Каширским шоссе и Юго-Восточной хордой недалеко от станции Москворечье МЦД-2, в районе Москворечье-Сабурово реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка составила 1,4 гектара. На его месте планируется создать индустриальный квартал, в котором разместят современные производства и общественно-деловые объекты.

"Инвестиции в развитие площадки оцениваются примерно в 4,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 249 миллионов рублей. В результате будет создано почти 650 рабочих мест", – добавил Ефимов.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, специалисты возведут на территории примерно 32 тысячи "квадратов" недвижимости. Так, там появятся офисы, магазины, кафе, рестораны, спортивные комплексы и промышленные объекты. Кроме того, в планах строительство технопарков и улично-дорожной сети.

В данный момент по программе КРТ в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов, общая площадью которых превышает 3,1 тысячи гектаров.

Ранее Ефимов рассказывал о другом проекте в рамках КРТ. Так, в столичном районе Строгино появится общественно-деловой квартал. Реорганизацией участка займется инвестор, определенный по результатам аукциона.

Вложения в строительство составят около 9 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в свыше чем 461 миллион рублей. По итогам там создадут более 1,1 тысячи рабочих мест.