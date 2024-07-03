Оборот обрабатывающей промышленности Москвы вырос на 18%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оборот обрабатывающей промышленности столицы без учета нефтегазового сектора в первом квартале 2024 года вырос на 18% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2023 года, рассказала руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"В январе – апреле 2024 года обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 2,3 триллиона рублей <...> Почти четверть из этого объема – 555 миллиардов рублей – обеспечили производители высокотехнологичной продукции – оптики, электроники, микроэлектроники, высокоточных устройств", – рассказала она.

Также значительную долю подобной промышленности занял пищевой сектор, на который пришлось почти 11% общего оборота отрасли – 254,8 миллиарда рублей. За ним находится фармацевтическая отрасль, составляющая 6,6%, или 152,9 миллиарда рублей от оборота.

В целом на столицу приходится почти 11% от всей обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазовой сферы. Оборот, добавила Багреева, также вырос и в других секторах столичных обрабатывающих компаний, включая производителей мебели и высокотехнологичные заводы – в более 12 и почти 4 раза соответственно.

Увеличился объем оборота и у фабрик машин и оборудования, производителей текстиля, а также пластмассовых и резиновых изделий – на 74, 73 и 51% соответственно. Кроме того, оборот малого бизнеса в этой сфере вырос почти в 2 раза.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что промышленность Москвы укрепляет свои позиции благодаря поддержке городских властей и комфортному инвестиционному климату.

Ранее сообщалось, что более 9 тысяч крупных и средних предприятий Москвы показали положительный финансовый результат по итогам периода с января по март 2024 года. Этот показатель составил 70% от общего объема фирм, а всего они получили прибыль в размере 2,6 триллиона рублей.

