Восемь спорткомплексов открыли в Москве в 2024 году

В Москве с 2011 года построили больше 200 спортивных комплексов. Только за 2024 год в городе открыли еще восемь спортобъектов разного уровня, в их числе есть локальные – для массового спорта, и крупные комплексы – для профессионалов.

Дворец тенниса в "Лужниках" могут посещать до трех тысяч человек в день. Спортивный центр разместился на пяти этажах, там работают семь открытых и 14 крытых кортов, которые сделаны по мировым стандартам.

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