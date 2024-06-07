Путин: кабмин обсуждает перенос головных офисов крупных компаний в регионы

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Правительство России обсуждает возможность переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

"Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки", – сказал президент.

Говоря об этом, Путин отметил, что удачный пример такой идеи уже есть, например, компания "Русгидро" сменила локацию своего головного офиса с Москвы на Красноярск.

До этого состав "Русгидро" покинул французский производитель консервированной продукции Bonduelle. Несмотря на это, производитель продолжил работать в РФ. Ранее бизнес-ассоциацию покинули марки Nike, Coca-Cola и другие из числа тех, что ушли из России.

