Аромат свежей травы лидирует в опросе на лучший запах для поликлиник Москвы

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Запах свежей травы лидирует в голосовании за лучший аромат для поликлиник столицы, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"За него отдано почти 8 000 голосов", – цитирует его Агентство "Москва".

На втором месте оказался аромат цветов и зеленого чая, а на третьем – фруктово-цветочный запах. Всего в опросе приняли участие уже более 35 тысяч человек, напомнил специалист.

Голосование, рассказал он, началось 16 июня, оно продлится до 30-го числа включительно. На выбор для москвичей представлены пять разных запахов, включая древесный и с цитрусовыми нотками. Тяжельников подчеркнул, что ароматы станут важной частью атмосферы московских больниц, так как они не только улучшают настроение, но и снимают напряжение, а также могут помочь выздоровлению пациентов.

"Мы стремимся к тому, чтобы медицинские учреждения становились местом комфортного пребывания с исцеляющей средой", – заключил он.

Проголосовать за один из пяти запахов можно на стендах, размещенных на Тверском бульваре, Кузнецком мосту и у станции метро "Трубная". Врачи рассказывали, что такие ароматы помогают создать благоприятную атмосферу и снизить стресс.

