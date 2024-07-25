Три участка на западе Москвы будут реорганизованы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На западе Москвы в районах Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три участка. Ответственность за их редевелопмент возьмет на себя оператор программы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в течение пяти лет он должен будет провести работы на этих неэффективно используемых участках, общая площадь которых составляет 3,85 гектара. При этом вложения в реализацию проекта составят до 8,5 миллиарда рублей. После завершения работ в Москве появится около 80 рабочих мест.

Вместе с тем данные участки имеют хорошую транспортную доступность, отметил Ефимов. Так, один из них располагается между улицами Озерной и Никулинской, неподалеку от станции метро "Озерная". Два других участка находятся между проспектом Вернадского и улицами Коштоянца и Лобачевского, рядом с метро "Проспект Вернадского". В настоящее время на этих площадках стоят торгово-бытовые и прочие устаревшие объекты.

"По проекту в районах Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского планируется возвести более 34 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье для переселения москвичей по программе реновации. Территория будет благоустроена, там появятся новые дороги", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем еще два участка будут реорганизованы по программе КРТ в Беговом районе города. В течение четырех лет там будет создано современное деловое пространство. Вложения в реализацию данного проекта превысят 5,8 миллиарда рублей.