Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД об электросамокатах

Минтранс РФ подготовил изменения в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся электросамокатов. Согласно документу, их пользователей могут приравнять к водителям транспортных средств.

Кроме того, предлагается снизить скорость движения перед пешеходом до 10 километров в час, а также запретить просить пешехода пропускать электросамокат, даже после подачи звукового сигнала.

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