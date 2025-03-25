Врач Папы Римского: понтифик мог умереть 28 февраля

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Папа Римский Франциск знал, что мог умереть. Об этом рассказал его лечащий врач, один из руководителей медблока больницы имени Агостино Джемелли Серджо Альфьери.

Дважды жизнь понтифика, который провел в медицинском учреждении почти 40 дней, находилась в опасности. Но значительное ухудшение было вечером 28 февраля, когда Папа Римский стал задыхаться, отметил врач.

"Мы должны были решить: остановиться или использовать все возможные лекарства и методы лечения, но рискуя навредить другим органам. Мы решили идти вторым путем", – цитирует ТАСС Альфьери.

Сам понтифик также принимал решение и полностью осознавал происходящее, так как всегда был в сознании. По мнению лечащего врача, именно понимание всего происходящего помогло священнослужителю выжить.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Уже 18-го числа у него выявили двустороннюю пневмонию. Позднее Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода.

10 марта стало известно, что понтифик преодолел критическую фазу болезни. 23 марта он впервые предстал перед верующими, а 24-го числа был выписан из больницы. Однако еще на протяжении двух месяцев ему предписан почти полный покой до полного восстановления.

