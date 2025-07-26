Семьи погибших при взрыве в жилом доме Саратова получат по 1 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Саратове выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, средства направят из резервного фонда правительства региона.

"Пострадавшие также получат всю необходимую поддержку. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ", – говорится в сообщении.

Как отметил Бусаргин, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По оценке специалистов, аварийно-спасательные работы продолжатся минимум до утра 27 июля.

"Задействовано более 400 человек, включая муниципальные службы, и достаточное количество тяжелой техники. Разбор завалов ведется исходя из того, что там могут находиться люди", – пояснил глава региона, добавив, что для граждан организованы пункты размещения.

Взрыв в многоквартирном доме Саратова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

По последним данным, жертвами стали 6 человек, среди которых есть ребенок. 26 июля в Саратове объявлен День траура.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.