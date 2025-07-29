Пострадавшие в результате взрыва дома в Саратовской области получат новое жилье

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Собственникам квартир пострадавшего от взрыва дома в Саратове выделят новое жилье, рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ранее подобные решения после ЧС в регионе не принимались, поэтому сейчас специалисты готовят нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано. Бусаргин подчеркнул, что власти ориентируются в первую очередь на интересы людей, поэтому будет выбран оптимальный вариант с самыми короткими сроками.

К настоящему моменту принят ряд первоочередных решений. На основании независимой оценки и заявления собственника, пострадавшего от взрыва, будет выплачено до 300 тысяч рублей за порчу и потерю имущества, а также за повреждение автомобиля.

Кроме того, пострадавшие получат по 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эта выплата будет единовременной. Предполагается, что пострадавшие смогут потратить ее на приобретение предметов первой необходимости.

Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей в дополнение к другим мерам поддержки.

Сейчас для граждан действуют пункты временного размещения. Они работают на базе нескольких гостиничных комплексов города.

Губернатор добавил, что эксперты проводят обследование 4 подъезда в доме и оценивают возможность сохранения квартир. Также оценивается состояние 2 подъезда соседнего дома, где была повреждена фасадная часть. Работы будут выполнены за счет средств областного бюджета.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля, был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. По последним данным, погибли семь человек, среди жертв есть ребенок.

Частично или полностью разрушено 38 квартир. В настоящий момент известно о 18 пострадавших.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

