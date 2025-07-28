Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Саратове выросло до 18

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове увеличилось до 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Там также уточнили, что все раненые были направлены на амбулаторное лечение.

В оперативных службах, в свою очередь, отметили, что в результате происшествия частично или полностью разрушено 38 квартир. Всего же в доме, где произошло ЧП, 5 подъездов и 194 квартиры, в которых проживали практически 600 человек.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. По последним данным, при ЧП погибли семь человек, в том числе ребенок.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поисково-спасательные работы в доме подошли к концу.