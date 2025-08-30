Пожар на рынке Волгограда полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в торговых павильонах на рынке Волгограда полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Пожар на волгоградском рынке вспыхнул в субботу, 30 августа. Там загорелись торговые павильоны и продукция. Изначально площадь возгорания составляла 1,2 тысячи "квадратов", однако позже она увеличилась.

Для тушения огня привлекли около 100 человек и 41 единицу техники. Пожарным удалось спасти 6 человек, еще 600 были эвакуированы. Работа огнеборцев осложнялась плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с пожаром. Информация о пострадавших не поступала.