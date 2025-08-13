Суд взыскал более 49 млрд рублей с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"

Фото: ТАСС/Грибова Наталья

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу государственного бюджета России с владельца (ООО "Каматрансойл") и фрахтователя (ООО "Кама Шиппинг") затонувшего в декабре прошлого года танкера "Волгонефть-212", передает РИА Новости.

Помимо этого, суд обязал компании выплатить 10 миллионов рублей госпошлины. К иску против ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" также дополнительно была привлечена страховая компания САО "ВСК".

Решение о взыскании денежных средств было принято по исковому заявлению Росприроднадзора. Также ведомство потребовало взыскать свыше 35,48 миллиарда рублей с владельца второго затонувшего танкера "Волгонефть-239" – ЗАО "Волгатранснефть".

Кроме того, к делу в качестве третьих лиц привлечены Генеральная прокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО.

В декабре прошлого года в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом.

Владимир Путин назвал аварию миной замедленного действия и поручил оперативно поднять мазут со дна Черного моря. Владельцы затонувших танкеров предлагали создать два фонда для компенсации нанесенного экологии ущерба.

Суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 миллиарда рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что владельцы затонувших танкеров могут добровольно возместить ущерб в течение месяца. В противном случае в суд будут поданы иски.