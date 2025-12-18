Форма поиска по сайту

18 декабря, 17:21

Политика
Депутат Горелкин: RuStore на iPhone россиян появится в ближайшее время

В ГД рассказали, когда RuStore появится на iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корпорация Apple разрешила японским пользователям iPhone устанавливать приложения вне AppStore. Следующей в очереди станет Россия, сообщил в своем телеграм-канале первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

Японские владельцы iPhone, как и жители стран ЕС, получили возможность использовать альтернативные магазины приложений. Такие изменения стали возможны благодаря специальным законам, которые обязывают Apple открывать мобильную систему для локальных аналогов AppStore.

"Уверен, что следующей на очереди будет Россия. Необходимые правовые условия уже созданы нашим законом, и диалог с Apple начался сразу после его принятия", – подчеркнул Горелкин.

Он добавил, что процесс согласования может занять время из-за обсуждения технических и регуляторных вопросов, связанных с безопасностью и внедрением новой схемы.

"Но принципиально ничего не изменилось: ждем появления RuStore на айфонах россиян в ближайшее время", – заверил депутат.

Конкретные сроки запуска RuStore для iOS пока не объявлены. Появление отечественного магазина позволило бы устанавливать российские приложения, которые были удалены из AppStore, включая банковские сервисы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Apple и другие иностранные производители могут отключить на территории РФ все свои устройства, если санкции против России ужесточатся. Однако, по его словам, производители вряд ли пойдут на такой шаг.

Компания Apple пригрозила Индии штрафами за нелегальные поставки iPhone в Россию

