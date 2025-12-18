Нарышкин рассказал о недавнем продолжительном разговоре с директором МИ-6

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС сообщил о продолжительном телефонном разговоре с новой главой британской службы внешней разведки МИ-6 Блейз Метревели.

Тем не менее подробностей беседы Нарышкин не привел.

Ранее директор СВР заявил об актуальности угрозы неонацизма из-за имеющихся на Украине и в некоторых странах Европы "опасных метастаз".

Он напомнил, что 80 лет назад начался Нюрнбергский военный процесс над главными нацистскими преступниками. По его словам, трибунал стал символом победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и осудил преступную идеологию нацизма.

