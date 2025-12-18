Герасимов заявил, что РФ примет меры в случае возобновления ядерных испытаний США

Фото: ТАСС/Александр Казаков

При возобновлении ядерных испытаний США со стороны России последуют "адекватные ответные меры", сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – заявил он.

В середине ноября американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении администрации Белого дома в ближайшее время провести ядерные испытания. Однако президент не уточнял, будут ли они предусматривать реальный взрыв ядерного устройства.

Член палаты представителей конгрессвумен Дина Титус отмечала, что возобновление таких испытаний возможно только в одном месте на территории страны – старом полигоне в штате Невада менее чем в 100 километрах от Лас-Вегаса. Она также подчеркнула, что раньше туристы специально приезжали в Лас-Вегас для наблюдения за ядерными испытаниями.

В свою очередь, Владимир Путин говорил, что Вашингтон предложил Москве обсудить ядерные испытания. Президент поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны.