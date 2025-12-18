Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд поездов следует с опозданием на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки состава на станции "Калитники". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"Сегодня в 17:59 <...> по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6391 Дедовск – Шарапова Охота. Пассажиры были высажены на платформе остановочного пункта "Калитники" и смогли продолжить путь на вслед идущих электричках", – говорится в сообщении.

На данный момент в пути задерживаются несколько поездов дальних маршрутов Курского направления в сторону области. При этом поезда второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) следуют с установленным интервалом.

Специалисты делают все необходимое для ввода поездов в график.

Ранее электропоезд № 6649 Петушки – Очаково остановился на перегоне Нижегородская – Москва-Курская по техническим причинам. В связи с этим задерживались несколько поездов Горьковского направления МЖД и четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в сторону Москвы.