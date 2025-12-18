Форма поиска по сайту

18 декабря, 18:55

Политика

Туск заявил о "переломе" на саммите ЕС по экспроприации российских активов

Фото: TASS/AP/Omar Havana

На саммите Евросоюза в Брюсселе, где обсуждается вопрос экспроприации российских активов, произошел "перелом". Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я должен быть осторожным в формулировках, однако мы наверняка находимся после перелома", – приводит слова политика ТАСС.

Он пояснил, что это означает, что "все согласны, что стоит попробовать". Однако Туск добавил, что некоторые страны будут пытаться максимизировать гарантии для них.

Польский премьер также указал, что дискуссия по вопросу "репарационного кредита" будет продолжаться "еще много часов" и будет касаться технических вопросов. В ЕС не настроены в настоящий момент обсуждать иные варианты финансирования Украины, заключил политик.

Совет ЕС утвердил решение о бессрочном блокировании российских активов 12 декабря. По плану Еврокомиссии этот шаг стал первым этапом для их экспроприации.

При этом российские активы будут замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иного решения, отмечала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такое решение может стать настоящим переломным моментом для ЕС и Украины.

В то же время СМИ писали, что европейские лидеры серьезно поссорились из-за разногласий по поводу изъятия российских активов. Как утверждали журналисты, ЕС раскололся на два лагеря, которые не могут договориться о финансировании Киева.

