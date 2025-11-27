Форма поиска по сайту

27 ноября, 12:31

Политика

Euroclear предупредил о рисках кредита Украине за счет активов России

Фото: depositphotos/JaneUK

Глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что использование замороженных российских активов для кредита Украине подорвет привлекательность финансовых рынков Европы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Урбен направила соответствующее письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем она спрогнозировала, что инвесторы, в том числе суверенные фонды и центральные банки, воспримут такие меры как конфискацию резервов.

В результате повысятся риски, что приведет к устойчивому росту спредов по европейским госпоблигациям и увеличению затрат на займы для всех стран Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек ЕС крах евро и судебные иски в случае принятия решения о конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

По его словам, фон дер Ляйен хотела привлечь дополнительные 135 миллиардов евро для поддержки Киева, однако объединение не располагает такими ресурсами, из-за чего Брюссель вынужден искать альтернативные источники финансирования.

Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

