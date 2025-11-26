Фон дер Ляйен рассказала о подготовке документа по изъятию замороженных активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Еврокомиссия в скором времени представит предложения по изъятию замороженных российских активов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета "Известия".

По ее словам, Еврокомиссия представила документ с вариантами действий.

"Следующим шагом является готовность комиссии представить юридический текст", – пояснила фон дер Ляйен.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы России.

Позднее фон дер Ляйен, также присутствовавшая на встрече, заявила, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов.

В свою очередь, министр юстиции Константин Чуйченко указал, что в России уже подготовлены меры на случай конфискации отечественных активов странами Запада. Кроме того, данные планы противоречат фундаментальным нормам международного права.