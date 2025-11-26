Глава ЕК фон дер Ляйен обсудит с Рубио экспроприацию активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/AMPE ROGERIO

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит с госсекретарем США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов для финансирования Украины. Об этом глава ЕК написала в соцсети X.

Она приветствовала участие Рубио в видеоконференции участников "коалиции желающих".

"Нам необходимо тесное трансатлантическое сотрудничество. Потому что оно приносит результаты", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что "коалиция желающих" продолжит обсуждать путь к миру на Украине, который она видит в усилении давления на Россию и принятии новых последовательных санкций.

Ранее участники видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы РФ, утверждая, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение.

Французский президент Эммануэль Макрон также заявил, что Франция и Великобритания сформируют на базе "коалиции желающих" рабочую группу по разработке гарантий безопасности Украины.