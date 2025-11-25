Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 21:56

Политика

"Коалиция желающих" сформирует рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины

Фото: TASS/AP/Marco Ugarte

Франция и Великобритания сформируют на базе "коалиции желающих" рабочую группу по разработке гарантий безопасности Украины. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

"Мы решили создать рабочую группу, которая начнет работу уже с завтрашнего дня под руководством Франции и Великобритании, с тесным участием Турции, играющей ключевую роль в морской сфере, и впервые с участием США", – подчеркнул глава страны.

Французский лидер также выразил мнение, согласно которому численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) не нужно ограничивать, поскольку военные необходимы стране "для сдерживания любой агрессии". Также Макрон призвал создать силы подстраховки, которые укрепят украинские войска на второй линии.

Ранее СМИ сообщили, что США усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию конфликта. По информации журналистов, в документе есть уступки, на которые глава киевского режима вряд ли согласится.

Первоначальная версия американского плана состояла из 28 пунктов, которые предполагали отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. При этом по итогам переговоров США и Украины в Женеве он был сокращен до 19 пунктов.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика