"Коалиция желающих" сформирует рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины

Фото: TASS/AP/Marco Ugarte

Франция и Великобритания сформируют на базе "коалиции желающих" рабочую группу по разработке гарантий безопасности Украины. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

"Мы решили создать рабочую группу, которая начнет работу уже с завтрашнего дня под руководством Франции и Великобритании, с тесным участием Турции, играющей ключевую роль в морской сфере, и впервые с участием США", – подчеркнул глава страны.

Французский лидер также выразил мнение, согласно которому численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) не нужно ограничивать, поскольку военные необходимы стране "для сдерживания любой агрессии". Также Макрон призвал создать силы подстраховки, которые укрепят украинские войска на второй линии.

Ранее СМИ сообщили, что США усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию конфликта. По информации журналистов, в документе есть уступки, на которые глава киевского режима вряд ли согласится.

Первоначальная версия американского плана состояла из 28 пунктов, которые предполагали отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. При этом по итогам переговоров США и Украины в Женеве он был сокращен до 19 пунктов.

