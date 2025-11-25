Форма поиска по сайту

25 ноября, 11:24

Политика

В Кремле возложили на Украину вину за остановку переговоров в Стамбуле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переговоры в Стамбуле были прерваны из-за властей Украины, а не по вине России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Но сейчас вы видите, что чуть-чуть по-другому развивается ситуация. Работа идет между украинцами и американцами на основе этого проекта (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа. Мы посмотрим, как дальше будет все развиваться", – добавил Песков.

Вместе с тем он высказал мнение, что ситуация вокруг мирного плана США по Украине является информационной вакханалией – Белый дом объявил о его подготовке 20 ноября.

Изначально документ в том числе предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Однако позже США и Украина провели переговоры в Женеве. В результате соглашение претерпело изменения.

На фоне этих новостей представитель Кремля напомнил, что Россия заинтересована в том, чтобы достичь своих целей в ситуации с Украиной именно политико-дипломатическими средствами.

Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми

Сюжет: Переговоры по Украине
