Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 12:46

Политика
Главная / Новости /

WP: США усилили давление на Зеленского для урегулирования украинского конфликта

США усилили давление на Зеленского

Фото: ТАСС/Zuma

США усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию украинского конфликта, сообщает News.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным СМИ, в документе есть уступки, на которые Зеленский вряд ли согласится. При этом, уточняется в материале, украинский лидер в настоящее время находится в трудном положении, прежде всего из-за коррупционного скандала.

Более того, из администрации американского президента Дональда Трампа может уйти один из ключевых сторонников Киева – спецпосланник Кит Келлог. Причиной может стать исключение политика из процесса принятия решений по урегулированию конфликта, уточнили журналисты.

Между тем Соединенные Штаты не консультировались с Европой по новому мирному плану по Украине, указало радио КП со ссылкой на Politico.

Неназванный чиновник Евросоюза по вопросам обороны заявил, что россияне "явно определили спецпосланника Стивена Уиткоффа как человека, готового продвигать их интересы".

Однако в Белом доме есть группа, которая рассматривает европейцев в качестве "спойлеров" мирового процесса, "так что в некотором смысле это неудивительно", говорится в публикации.

Один из британских дипломатов рассказал изданию, что Лондон не был знаком с предложениями по Украине, несмотря на тесные отношения советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла с Уиткоффом.

Ранее СМИ отмечали, что Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. По словам представителя Белого дома, документ включает в себя условия прочного мира для Украины, а также гарантии безопасности для России.

По данным журналистов, американский план предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение армии в 2 раза. Однако территории Донбасса станут демилитаризованной зоной, поэтому РФ не сможет там размещать свои войска.

Новости мира: The Wall Street Journal раскрыла детали нового плана США по Украине

Читайте также


политика

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика