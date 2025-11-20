WP: США усилили давление на Зеленского для урегулирования украинского конфликта

Фото: ТАСС/Zuma

США усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию украинского конфликта, сообщает News.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным СМИ, в документе есть уступки, на которые Зеленский вряд ли согласится. При этом, уточняется в материале, украинский лидер в настоящее время находится в трудном положении, прежде всего из-за коррупционного скандала.

Более того, из администрации американского президента Дональда Трампа может уйти один из ключевых сторонников Киева – спецпосланник Кит Келлог. Причиной может стать исключение политика из процесса принятия решений по урегулированию конфликта, уточнили журналисты.

Между тем Соединенные Штаты не консультировались с Европой по новому мирному плану по Украине, указало радио КП со ссылкой на Politico.

Неназванный чиновник Евросоюза по вопросам обороны заявил, что россияне "явно определили спецпосланника Стивена Уиткоффа как человека, готового продвигать их интересы".



Однако в Белом доме есть группа, которая рассматривает европейцев в качестве "спойлеров" мирового процесса, "так что в некотором смысле это неудивительно", говорится в публикации.

Один из британских дипломатов рассказал изданию, что Лондон не был знаком с предложениями по Украине, несмотря на тесные отношения советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла с Уиткоффом.

Ранее СМИ отмечали, что Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. По словам представителя Белого дома, документ включает в себя условия прочного мира для Украины, а также гарантии безопасности для России.

По данным журналистов, американский план предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение армии в 2 раза. Однако территории Донбасса станут демилитаризованной зоной, поэтому РФ не сможет там размещать свои войска.