25 ноября, 14:49

Политика
Лавров: Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не "трепать языком" по Украине

Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не "трепать языком" по Украине – Лавров

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россия предпочитает заниматься дипломатией по вопросу урегулирования на Украине, а не "трепать языком". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"Как я уже сказал, каналы (взаимодействия с США. – Прим. ред.) есть, но мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы", – приводит слова дипломата ТАСС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее допустил, что США в ближайшее время выйдут на Россию для очного обсуждения деталей мирного плана по Украине. По его словам, существует определенный сигнал на этот счет, но конкретных договоренностей о встрече пока нет.

Позже СМИ сообщили, что министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл якобы встретился с российскими чиновниками 24 ноября в Абу-Даби. При этом утверждалось, что он планирует провести повторную встречу 25-го числа для обсуждения мирного процесса.

