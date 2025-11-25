Форма поиска по сайту

25 ноября, 12:02

Песков отказался комментировать данные о встрече Дрисколла с делегацией из России

Фото: ТАСС/АР/Manuel Balce Ceneta

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о встрече американского министра армии Дэниела Дрисколла с российскими чиновниками.

"Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем", – подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.

Соответствующие слухи ранее распространил телеканал CBS. Ссылаясь на неназванного американского чиновника, журналисты писали, что Дрисколл якобы провел переговоры с российскими дипломатами в понедельник, 24 ноября, в Абу-Даби.

Утверждалось, что министр США планирует провести повторную встречу 25-го числа для обсуждения мирного процесса и ускорения продвижения переговоров.

О том, что США выйдут на Россию в ближайшее время для очного обсуждения деталей мирного плана по Украине, до этого заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, существует определенный сигнал на этот счет, но конкретных договоренностей о встрече пока нет.

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

