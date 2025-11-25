CBS: Дрисколл встретился в Абу-Даби с чиновниками из России

Фото: ТАСС/Zuma/Mattie Neretin

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл якобы встретился с российскими чиновниками в понедельник, 24 ноября, в Абу-Даби. Об этом сообщает CBS со ссылкой на американского чиновника.

"Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", – отметил источник.

Как заявили в издании, состав американской делегации пока неясен.

Ранее США объявили о подготовке мирного плана по Украине. Документ, состоящий из 28 пунктов, предполагал отказ страны от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Позже Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, по итогам которых мирное соглашение претерпело изменения. По данным СМИ, оно было сокращено до 19 пунктов.

По мнению экспертов, президент Украины Владимир Зеленский принял план американского лидера Дональда Трампа в качестве основы для переговоров, понимая, что не может отказаться от него. Глава Украины также предупредил своих граждан, что план и давление поставили страну в одно из самых трудных времен в ее истории.