Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 07:40

Политика

В РФ разработали предложения в ответ на возможное изъятие активов Западом

Фото: depositphotos/labrador

В России подготовлены меры на случай конфискации отечественных активов странами Запада. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что предложения были представлены руководству страны, однако не раскрыл деталей.

Вместе с тем Чуйченко напомнил, что планы западных стран по изъятию российских активов противоречат фундаментальным нормам международного права и требуют компенсации ущерба, нанесенного России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы России. Политики объяснили, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение.

Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также присутствовавшая на встрече, заявила, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов для указанных целей.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика