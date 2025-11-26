В РФ разработали предложения в ответ на возможное изъятие активов Западом

Фото: depositphotos/labrador

В России подготовлены меры на случай конфискации отечественных активов странами Запада. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что предложения были представлены руководству страны, однако не раскрыл деталей.

Вместе с тем Чуйченко напомнил, что планы западных стран по изъятию российских активов противоречат фундаментальным нормам международного права и требуют компенсации ущерба, нанесенного России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы России. Политики объяснили, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение.

Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также присутствовавшая на встрече, заявила, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов для указанных целей.