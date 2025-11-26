Бельгия убедила Италию в наличии серьезных рисков при изъятии активов России

Фото: depositphotos/pressmaster

Бельгия убедила Италию в наличии опасных рисков в случае изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщил бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен.

"Мое послание: Бельгия не будет изымать и передавать активы РФ Украине без европейских гарантий против судебных исков и возврата средств. Мы продолжаем поддерживать Украину, но в этом вопросе мы не пойдем на уступки. Это слишком рискованно. Теперь об этом знают и в Италии", – написал Франкен в соцсети X.

Ранее участники видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы РФ, утверждая, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение.

Российский Минфин уже подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада в отношении замороженных активов. Москва примет аналогичные меры, если Европа конфискует их.