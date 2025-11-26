Форма поиска по сайту

26 ноября, 12:20

Политика
Politico: ЕС может потребовать от Украины вернуть промежуточный кредит

ЕС может потребовать от Украины вернуть промежуточный кредит

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз (ЕС) может потребовать от Украины вернуть первоначальный промежуточный кредит. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

По данным источников, это произойдет после получения Украиной финансирования в рамках долгосрочного займа за счет конфискации замороженных российских активов.

В публикации уточняется, что европейские страны не готовы взваливать на себя ссуду Украине. Многие государства уже вынуждены бороться с дефицитом бюджета и высокой стоимостью кредитования.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал остановить финансирование Украины из бюджета ЕС из-за системной коррупции. Он раскритиковал многолетнее направление средств европейских жителей, указав, что Брюссель так и не предоставил точного отчета о расходовании выделенных денег.

На фоне этого Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть варианты финансирования Украины. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость обсуждения альтернатив помощи Киеву в виде кредитов и грантов.

