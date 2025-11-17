ЕК предложила странам ЕС обсудить варианты финансирования Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть варианты финансирования Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на Reuters.

Утверждается, что об этом говорится в официальном письме ЕК в адрес государств – членов ЕС. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость обсуждения альтернатив помощи Киеву в виде кредитов и грантов, а также замороженных российских активов.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал остановить финансирование Украины из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Он раскритиковал многолетнее направление средств европейских жителей, указав, что Брюссель так и не предоставил точного отчета о расходовании выделенных денег.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Будапешт больше не будет оказывать финансовую помощь Киеву после коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

