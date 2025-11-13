ЕК объявила о выделении Украине около 6 млрд евро

Фото: depositphotos/darknula

Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 6 миллиардов евро по кредитной линии ERA. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте, передает ТАСС.

Суммарный объем ERA составляет до 45 миллиардов евро. Средства представлены странами G7 под доходы от реинвестирования российских замороженных активов.

Фон дер Ляйен уточнила, что главной целью действий ЕК является стремление повысить для России затраты на проведение спецоперации.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто потребовал остановить финансирование Киева из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Он раскритиковал многолетнее направление денег на Украину, уточнив, что Брюссель не предоставил точного отчета о расходовании выделенных средств.