Фото: 123RF.com/vapi

Совет Евросоюза утвердил отправку Украине 1,8 миллиарда евро для обеспечения макрофинансовой стабильности киевского режима (обслуживание ранее выданных иностранных, в том числе европейских, кредитов. – Прим. ред.) и спонсирования украинской администрации. Это следует из документа ЕС.

В документе указано, что Украина выполнила все 9 условий, которые нужны для выплаты пятого транша, а также одно требование, которое не было реализовано с момента отправки четвертого транша.

Ранее стало известно, что Евросоюз может начать работу над созданием правового механизма, который бы смог обеспечить выдачу Киеву кредита за счет замороженных российских активов, ко второму кварталу 2026 года.

По версии одного из собеседников СМИ, Украине потребуется свыше 200 миллиардов долларов, если она планирует продолжать боевые действия до конца текущего десятилетия.

