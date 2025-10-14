Bloomberg: активы России стали последним способом ЕС помочь Украине

Фото: 123RF/reydangeniy

В Евросоюзе все больше убеждаются, что единственным способом финансировать Украину является использование замороженных активов России, так как остальные источники иссякают. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет агентство, российские активы стали "ключевым" источником финансов. При этом для продолжения боевых действий Киеву понадобится около 200 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что ЕС может создать схему кредитования Украины активами РФ в следующем году. Ожидается, что Еврокомиссия подготовит свои предложения в случае наличия политического согласия.

До этого ЕК уже направила Киеву новый транш в размере 4 миллиардов евро. Сумму выделили из доходов от замороженных российских активов.