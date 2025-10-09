Politico: Бельгия назвала красные линии в отношении замороженных активов РФ

Фото: 123RF/ruskpp

Бельгия сформулировала перечень требований к Евросоюзу относительно замороженных российских активов. Об этом сообщает МК со ссылкой на Politico.

Как утверждается в заявлении бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера, страна настаивает на отказе от любых мер, которые могут трактоваться как конфискация имущества.

Согласно документу, страны ЕС должны предоставить юридически обязательные гарантии распределения всех рисков как для клиринговой системы Euroclear, так и для самой Бельгии. Также бельгийский премьер потребовал заключения соглашения о немедленном погашении обязательств, если возникнет необходимость возврата активов.

Де Вевер подчеркнул, что предоставляемые гарантии не могут ограничиваться 170 миллиардами евро, которые предлагает мобилизовать Еврокомиссия. Кроме того, действие гарантий не должно автоматически прекращаться после отмены санкций.

По мнению политика, схема ЕК фактически приравнивается к конфискации. Это противоречит официальной позиции комиссии о непричастности кредитного механизма к изъятию российских активов.

Ранее де Вевер уже предупреждал, что подобная конфискация может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. Он также добавил, что странам ЕС необходимо разделить риски, связанные с конфискацией активов РФ на территории Бельгии.

В свою очередь, в ответ на подобные рассуждения в российском МИД подчеркнули, что страна даст очень жесткий ответ в случае покушения Евросоюза на активы. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для этого, указали в министерстве.