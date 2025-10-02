Премьер Бельгии Вевер потребовал от ЕС разделить риски для изъятия активов России

Фото: legion-media.com

Странам Евросоюза необходимо разделить риски, связанные с конфискацией замороженных российских активов, находящихся на территории Бельгии. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, слова которого приводит RT.

"Я объяснил своим коллегам, что мне нужны их подписи <...> если мы возьмем деньги <...> мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", – уточнил политик.

Он также подчеркнул, что бесплатных денег не существует.

Ранее Вевер предупреждал, что конфискация суверенных активов России может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. В частности, премьер отметил, что активы Центробанка юридически защищены и их изъятие создаст опасный прецедент.

Аналогичную позицию высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он обращал внимание на то, что конфискация суверенных активов РФ невозможна без нарушения международного права. По его мнению, изъятие может обернуться началом "полного хаоса".