Песков заявил, что Россия будет преследовать инициаторов отъема ее активов

Фото: kremlin.ru

Россия не оставит без ответа попытки Запада отобрать активы и будет преследовать тех, кто осуществляет незаконные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"РФ будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. По его мнению, это может обернуться началом "полного хаоса".

Кроме того, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупреждал, что подобная конфискация может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы.

В свою очередь, в ответ на подобные рассуждения в российском МИД подчеркнули, что страна даст очень жесткий ответ в случае покушения Евросоюза на активы. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для этого, указали в министерстве.