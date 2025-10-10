Euractiv: сделка по кредиту для Украины за счет активов РФ может сорваться

Фото: depositphotos/mariakarabella

Страны – члены Евросоюза могут не прийти к единому мнению по вопросу кредита для Украины в размере 175 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов, передает портал Euractiv со ссылкой на нескольких дипломатов.

Собеседники издания утверждают, что сорвать сделку может Бельгия, где хранится большая часть замороженных средств РФ. "Репарационный кредит" поддерживают Германия, Франция и другие европейские страны, однако бельгийская сторона относится к этому скептически.

Один из дипломатов сказал, что для подавления сопротивления Брюсселя потребуется "значительная юридическая и техническая работа".

Ранее Бельгия сформулировала требования к ЕС относительно замороженных активов РФ. В частности, страна настаивает на отказе от любых мер, которые могут трактоваться как конфискация имущества.

Кроме того, ЕС должен предоставить юридически обязательные гарантии распределения рисков как для клиринговой системы Euroclear, так и для самой Бельгии.