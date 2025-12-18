Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 декабря, 19:07

Транспорт

Москвичам напомнили о возможных ограничениях движения 19 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В пятницу, 19 декабря, в Москве возможны локальные ограничения движения, напомнили в пресс-службе столичного Дептранса.

В связи с этим жителям города рекомендовали использовать метро. Поездки на автомобиле следует отложить на более позднее время, после 20:00.

В ведомстве отметили, что на дорожное движение могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения. За ситуацией на дороге продолжит следить Ситуационный центр ЦОДД.

Вместе с тем ограничения продолжают действовать на участках улицы Плющева, их ввели из-за проведения инженерных работ. Для движения и парковки закрыта одна или две полосы, в зависимости от даты и времени. Ограничения будут актуальны до 30 января 2026 года.

транспортперекрытиягород

