Песков заявил, что отношения РФ и США "находятся в руинах"

Фото: kremlin.ru

Российско-американские отношения "находятся в руинах", однако в них появилась обоюдная политическая воля к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

Он также отметил, что отношения России и США обладают большим потенциалом. В Москве также надеются, что прогресс в украинском урегулировании поможет возрождению отношений с Вашингтоном.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Россия готовится к контактам с США с целью получить информацию о результатах работы, проделанной "американцами с европейцами и с Украиной".

В четверг, 18 декабря, также стало известно, что российская и американская делегации могут провести переговоры по урегулированию конфликта. Встреча может состояться в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

