18 декабря, 20:44

Мэр Москвы

Сергей Собянин встретился с аккредитованным в Москве дипломатическим корпусом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин провел предновогодний прием в честь аккредитованного в российской столице дипломатического корпуса. Мероприятие прошло в Петровском путевом дворце.

"Не знаю, знаете вы или нет, но в 13,5 миллиона москвичей входят все те, кто проживает в Москве больше 9 месяцев, а значит, и большинство из вас (дипломатов. – Прим. ред.) тоже москвичи", – отметил мэр.

Он также добавил, что каждый год по традиции "отчитывается" о том, какая работа проводится, чтобы столица стала комфортнее и безопаснее, а небо над городом было мирным.

Собянин указал на то, что в Москве снижается уровень преступности, в отличие от многих европейских столиц. Кроме того, власти города работают над тем, чтобы он был красивым и оставался украшен как летом, так и зимой.

"Несмотря на обилие елок на улицах Москвы, могу вас заверить, что в нашей тайге их еще много", – пошутил градоначальник.

Москва активно развивается, ориентируясь на такие мировые мегаполисы, как Пекин и Шанхай, отметил мэр. Туристы приезжают в город из Китая, Индии, ОАЭ и многих других стран. Собянин выразил надежду, что граждане других стран не жалеют об этих поездках.

Помимо этого, он указал на большую работу в сфере здравоохранения. Благодаря этому граждане любой страны, которые обратились к московским врачам, могут получать качественную помощь.

Глава города также высоко отозвался о системе московского образования. Он подчеркнул, что дети получат одно из самых лучших образований в мире, если их захотят отдать в школы Москвы.

Вместе с тем, чтобы город продолжал развиваться, необходима стабильная экономика, указал Собянин.

"И промышленность, и туризм, и даже креативная индустрия, когда мы проводим Неделю моды, Неделю дизайна, в которых многие из ваших стран участвуют", – объяснил мэр.

По его словам, Москва будет и дальше активно развиваться и благоустраиваться.

Ранее стало известно, что 7-ю Московскую неделю интерьера и дизайна, которая проходила в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ, посетили свыше 180 тысяч гостей.

Участниками экспозиции стали более 1,2 тысячи компаний из 15 стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Китай, Белоруссию и Венгрию. Темой этого сезона стала "Москва – столица мирового дизайна".

