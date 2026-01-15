Мошенники взломали аккаунт актера Яцко в Telegram

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники взломали личный аккаунт заслуженного артиста России Александра Яцко в мессенджере Telegram, сообщает ТАСС.

Аферисты создали группу "Александр Яцко", где опубликовали пост от имени артиста с просьбой через стороннюю ссылку проголосовать за него в якобы настоящей театральной премии "Душа сцены". В группу добавили все контакты артиста.

В разговоре с агентством сын актера Василий подтвердил, что аккаунт отца взломали.

"Он (Александр Яцко. – Прим. ред.) не просил никого нигде за него голосовать", – уточнил собеседник.

Ранее злоумышленники взломали аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Спустя время девушка вернула доступ и призвала подписчиков быть внимательными и не переходить по ссылкам.