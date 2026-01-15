Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 17:51

Происшествия

Мошенники взломали аккаунт актера Яцко в Telegram

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники взломали личный аккаунт заслуженного артиста России Александра Яцко в мессенджере Telegram, сообщает ТАСС.

Аферисты создали группу "Александр Яцко", где опубликовали пост от имени артиста с просьбой через стороннюю ссылку проголосовать за него в якобы настоящей театральной премии "Душа сцены". В группу добавили все контакты артиста.

В разговоре с агентством сын актера Василий подтвердил, что аккаунт отца взломали.

"Он (Александр Яцко. – Прим. ред.) не просил никого нигде за него голосовать", – уточнил собеседник.

Ранее злоумышленники взломали аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Спустя время девушка вернула доступ и призвала подписчиков быть внимательными и не переходить по ссылкам.

В Telegram появилась новая схема взлома аккаунтов

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика