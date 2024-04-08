Правовую памятку по профилактике телефонного терроризма выпустили в России

После трагедии в "Крокус Сити Холле" в России представили памятку для детей и их родителей, которая рассказывает, как защититься от телефонного терроризма. Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, несовершеннолетние должны понимать, что общаться с незнакомыми людьми в соцсетях не стоит, так как это чревато рядом проблем.

Так, например, незнакомый собеседник может начать преследование или массовые звонки. Кроме того, если дети положительно ответят на сообщения, то их могут привлечь к ответственности за соучастие в террористической деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.