В МВД предупредили о попытках склонения детей к террористической деятельности

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Провокаторы через социальные сети могут склонять детей и подростков к террористической деятельности, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций", – уточнила она.

Чтобы не допустить этого, в полиции посоветовали родителям заранее проинформировать своих детей о возможных рисках, которые несет за собой Сеть. Также важно научить ребенка не отвечать на сомнительные и подозрительные сообщения и предложения в соцсетях.

"(Необходимо. – Прим. ред.) спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребенок в личных сообщениях, обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка, обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете", – посоветовала Волк.

Кроме того, важно поддерживать контакты с одноклассниками и друзьями своих детей, а также с их родителями. Подростку, подчеркнули в МВД, стоит сообщать о любых таких предложениях и новых знакомых родителям или учителям, а также в правоохранительные органы.

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявляла, что после теракта в "Крокус Сити Холле" подростки по всей РФ начали получать сообщения от неизвестных лиц, которые предлагают им совершить новый теракт. Для этого они либо запугивают ребят, либо обещают им что-то взамен.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также рассказал о том, что россиянам стоит быть начеку на фоне попыток неизвестных в социальных сетях завербовать людей для совершения новых терактов.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела арестовали четырех участников атаки, а также еще трех организаторов террористического акта.