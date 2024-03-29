Дуров рассказал об изменениях в работе Telegram для россиян

Все пользователи мессенджера Telegram из России, Украины и Белоруссии с апреля смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения. Сейчас подобная функция доступна только обладателям премиум-подписки. Изменения вызваны жалобами юзеров на то, что после трагедии в "Крокус Сити Холле" от незнакомцев им стали поступать предложения совершить новый теракт. Рассказываем подробности.



Противостоять терроризму

Изменения в работе Telegram для пользователей из России, Украины и Белоруссии анонсировал создатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, приложение оперативно отреагировало на жалобы юзеров, которым несколько дней назад начали поступать предложения от незнакомых людей совершить теракт.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих телеграм-аккаунтов", – заявил Дуров.





Павел Дуров основатель Telegram С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб. Telegram не место для спам-рассылок и призывов к насилию.

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала, что неизвестные рассылают российским подросткам сообщения, в которых предлагают устроить новый теракт после трагических событий в "Крокус Сити Холле". За это злоумышленники обещают денежные средства, наркотические вещества и алкоголь. Кроме того, они угрожают, что якобы располагают всеми данными ребенка.

Мизулина также рассказала, что ее подписчики предложили ввести в Telegram функцию, которая позволит ограничивать входящие сообщения от незнакомых граждан всем, а не только обладателям премиум-аккаунтов. "Лига безопасного интернета" попросила органы власти обсудить с платформой возможные варианты.



Что еще может измениться?

В Госдуме предложили разработать метод автоматической блокировки каналов в Telegram, которые вербуют террористов. С такой инициативой выступил депутат Олег Морозов. По его словам, недопустимо позволять вербовщикам плодить преступников при помощи соцсетей.





Олег Морозов депутат Госдумы Механизм прост: предписание соответствующего уполномоченного органа – немедленное исполнение владельцем ресурса. Может быть разработан механизм автоматической блокировки по ключевым словам с использованием искусственного интеллекта.

В Роскомнадзоре уже прокомментировали соответствующую идею. "Готовы рассмотреть более детальные предложения депутата", – заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность блокировки Telegram в России. По его словам, в настоящий момент таких планов не имеется. "Но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания к тому, что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс (Telegram. – Прим. ред.), который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических", – подчеркнул Песков.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером в пятницу, 22 марта. В здание концертного зала ворвались вооруженные люди и начали вести огонь по посетителям, после чего подожгли площадку. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека.

