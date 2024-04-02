"Безопасный город": москвичам рассказали о работе взрывотехников

Полицейский-взрывотехник инженерно-технического отдела ОМОН "Авангард" ГУ Росгвардии по Москве рассказал, что работа с потенциально опасными предметами начинается с включения радиоблокератора, чтобы при подходе не создавался взрыв с безопасного расстояния. Далее кинолог с собакой приступает к осмотру предмета, и если подозрения о наличии самодельного взрывного устройства (СВУ) подтвердились, то приходят взрывотехники.

Их задача понять и распознать принцип работы СВУ, а также выяснить, подключены ли элементы питания. Далее специалисты занимаются обезвреживанием устройства.

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